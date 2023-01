Amatori Nuoto Savona al Trofeo Nazionale G.S. Aragno

Nello scorso fine settimana si è svolta la sedicesima edizione del Trofeo Aragno presso l’impianto Aquacenter I Delfini di Genova Pra’, in gara per l’occasione 1.500 atleti in rappresentanza di 35 società per un totale di 4.000 presenze gara; fra loro anche gli azzurri Filippo Megli e Matteo Restivo.

Ottimi risultati degli atleti amatorini che, in una tappa intermedia della stagione, hanno dimostrato buone prospettive per le prossime gare di qualificazione ai rispettivi impegni regionale e nazionali.

Fra gli altri cinque finali conquistate e tre podi che vanno ad impreziosire il bottino degli Esordienti della settimana precedente che permettono di piazzare la società savonese a metà della classifica finale.

Menzione speciale per il giovane Alessio De Angelo, classe 2009, che raggiunge la finale nei combattutissimi 50 e 100 stile arrivando all’argento con il tempo di 26.39 nei 50 e quinto nei 100 con con un 58.31 di tutto rispetto.

Argento anche per Francesco Costa nei 200 rana e bronzo nei 100 rana per Letizia Vulpetti.