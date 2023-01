Allarme incendio a Voze, in fiamme abitazione privata: semidistrutti un magazzino e due veicoli

Voze. Allarme incendio nelle prime ore della mattinata odierna (25 gennaio). È scattato a Voze, alle spalle di Noli, intorno alle 5, precisamente in contrada Ganduglia.

Non sono ancora certe le cause che hanno dato origine alle fiamme, che si sono propagate velocemente in un’abitazione privata. A lanciare l’allarme è stato proprio il proprietario, che al momento dell’arrivo dei soccorsi si trovava già in strada.

Sul posto si sono recate repentinamente due squadre dei vigili del fuoco, una di Savona e una di Finale, l’ambulanza e l’automedica. Ma per fortuna nessuno è rimasto ferito o intossicato.

Stando a quanto riferito, il rogo ha però semidistrutto una sorta di magazzino-garage, all’interno del quale erano parcheggiati anche due veicoli.

Ora la situazione appare migliorata, ma le operazioni di spegnimento stanno proseguendo proprio in questi minuti e dovrebbero concludersi a breve.