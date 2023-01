Aggiornamento ore 19,30 – L’incendio in serata è stato spento grazie all’incessante lavoro dei vigili del fuoco. A subire maggiori danni nell’abitazione il tetto. Per ragioni di sicurezza sono state evacuate tre persone.

Varazze. E’ ancora in corso lo spegnimento di un grave incendio divampato nel primo pomeriggio di oggi in una casa in località Pero a Varazze, in via Cravassa.

L’allarme è scattato intorno alle 14 e 40, dallo stesso proprietario dell’abitazione: secondo quanto appreso, le fiamme si sono levate proprio quando si trovava all’interno, ma diverse chiamate sono arrivate anche dai vicini per il denso fumo sprigionato dalle fiamme.

Il rogo si è sviluppato dal tetto, probabile un problema alla canna fumaria, ma sulle cause esatte si dovranno svolgere gli opportuni accertamenti.

Sul posto stanno ancora operando le squadre di pompieri, in quanto l’incendio sarebbe esteso e avrebbe provocato grossi danni e conseguenze alla casa, situata sulle immediate alture della località del levante savonese.

guarda tutte le foto 6



Abitazione in fiamme a Varazze

Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita o intossicata.

Una volta domate le fiamme si dovrà procedere alle operazioni di bonifica e messa in sicurezza, con una valutazione sull’agibilità dell’abitazione a seguito dei danneggiamenti provocati dalle fiamme e dal fumo.