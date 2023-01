Albisola Pallavolo, i sestetti della Serie D volano sulle ali dell’entusiasmo: doppia vittoria nel weekend

Albisola Superiore. Sabato presso il “Palasport Besio” i due sestetti dell’Albisola Pallavolo (maschile e femminile) impegnati nell’edizione 2022/2023 del campionato di Serie D sono scesi sul parquet entusiasmando gli spettatori presenti al palazzetto.

Ad aprire le danze ci hanno pensato le ragazze allenate dai coach Luca Parodi e Samuele Lavagna. Dopo un primo set combattuto (terminato 22-25 in favore delle avversarie) contro il CogoValle non c’è più stata partita: Di Latte e compagne si sono imposte nei tre parziali successivi (25-14, 25-13, 25-20) conquistando una vittoria fondamentale in ottica salvezza (3-1 il risultato finale).

In serata poi è toccato al Claspy Albisola di Elvio Ferrari e Matteo Licata bissare il successo ottenuto nel pomeriggio dal sestetto femminile. I biancazzurri hanno superato per 3-0 un Volley Uscio Rapallo rimasto in partita fino al secondo set, parziale vinto ai vantaggi (28-26) da Garbarino e compagni dando il via ad un’affermazione che ha permesso ai biancazzurri di lanciare un chiaro segnale al campionato dopo la sconfitta rimediata settimana scorsa contro Pallavolo Futura Avis Bertoni.

L’attenzione adesso vira sul prossimo weekend: le ragazze di Farmacia San Nicolò Albisola affronteranno tra le mura amiche Acqua Calizzano Carcare, questo mentre il sestetto maschile se la vedrà con il Sant’Antonio.