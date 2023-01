Albenga Volley, le U16 Matilde Perrier e Benedetta Ravera convocate alla Selezione Regionale

Albenga. Doppia convocazione per le ragazze dell’Albenga Volley alla Selezione Regionale Femminile 2022/2023, Matilde Perrier e Benedetta Ravera sono infatti state inserite nell’elenco che sabato sosterrà un primo allenamento di selezione presso la Palestra PalaSerteco di Genova.

Un grande palcoscenico per le due Under 16 e per tutta la società ingauna, a dimostrazione del grande lavoro che viene fatto in palestra.

“Sono molto entusiasta per essere stata convocata e spero di essere scelta tra il gruppo che parteciperà al Trofeo delle Regioni – commenta Matilde, palleggio classe 2008 – Un grande sogno nel cassetto che spero si realizzi. Per quanti guarda i campionati stiamo andando molto bene sia in Under 16 che in Prima Divisione, in cui guidiamo la classifica in entrambe le categorie. Sono fiera anche della nostra serie C, con la quale a volte ho la fortuna di allenarmi, che quest’anno tenta di salire in serie B e sta avendo ottimi risultati”.

Ugualmente contenta anche Benedetta: “Sono molto felice di essere stata convocata per partecipare alla Selezione Regionale. Dopo la bella esperienza fatta l’anno scorso ai campionati territoriali, farò del mio meglio per continuare ed arrivare fino in fondo a questo percorso – racconta la banda classe 2008 – Stiamo ottenendo dei grandi risultati in campionato, siamo un gruppo affiatato con un grande spirito di squadra, che dà il massimo sia negli allenamenti che nelle partite. Andando avanti nel campionato sarà sempre più tosta e per questo dovremo tenere alta la concentrazione”