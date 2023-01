Albenga, Tomatis (Fdi): “Lavori sull’argine del Centa ancora fermi, rischio per le scuole di via degli Orti”

Albenga. “Dopo l’ok della Conferenza dei Servizi l’intervento di ripristino dell’argine del Centa è ancora fermo”. Lo denuncia in una nota Roberto Tomatis, capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale ad Albenga.

“C’è l’autorizzazione, datata 5 maggio 2022, ma inspiegabilmente l’intervento che dovrebbe sistemare la sponda sinistra del Centa, poco oltre piazza Petrarca non è partito. Lo dimostra l’assenza di cartelli e soprattutto di operai al lavoro. Un silenzio assordante nonostante le rassicurazioni che erano già arrivate nei mesi scorsi durante la campagna elettorale dalla Regione Liguria”.

“E’ bene ricordare – precisa Roberto Tomatis – che era stata effettuata una perizia da parte dell’ingegner Luca Romano che evidenziava pericolosi movimenti dell’argine con un cedimento del piede dell’argine dando anche indicazioni sul ripristino e messa in sicurezza entro 30 giorni. Raccomandazione che peraltro è caduta nel vuoto. Nonostante ciò gli inclinometri si erano mossi anche per via delle precipitazioni”.

“Oggi che stiamo andando incontro ad un periodo che sarà caratterizzato da precipitazioni rimaniamo sempre in una zona di rischio ovvero che la sponda sinistra possa cedere all’improvviso e creare danni importanti”.

“Non ci sono scuse – ribadisce Tomatis – L’amministrazione comunale, provinciale e regionale che hanno stretto un’intesa politica di peso, devono avviare gli interventi di ripristino con urgenza perché la situazione è di grande rischio soprattutto per gli alunni delle le scuole di via degli Orti e gli abitanti dei palazzi che si affacciano proprio lungo l’argine sinistro del Centa”.