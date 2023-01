Albenga si prepara ai saldi invernali, l’invito di Vannucci: “Comprare nei negozi del territorio”

Albenga. Giovedì 5 gennaio partiranno i saldi invernali, un’occasione per fare i propri acquisti beneficiando degli sconti.

A tal proposito l’assessore al commercio di Albenga Mauro Vannucci afferma: “La crescita della nostra città dal punto di vista commerciale, economico e turistico è innegabile e sotto gli occhi di tutti. I nostri commercianti si mettono a disposizione dei cittadini e dei turisti creando un circolo virtuoso che va a beneficio di tutta la città. In questo periodo di saldi invito tutti i cittadini, i turisti e i visitatori a fare un giro per i negozi di Albenga e approfittare delle incredibili offerte proposte per i loro acquisti. Auguro inoltre a tutti i commercianti un anno proficuo”.

Ricordiamo che in Liguria i saldi invernali cominciano giovedì 5 gennaio e terminano sabato 18 febbraio 2023, qui le nuove regole.