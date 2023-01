Albenga, Roberto Tomatis (FdI) lancia l’allarme: “Città sotto assedio tra spaccate e furti, telecamere inefficienti e inefficaci”

Albenga. “Città sotto assedio tra spaccate e furti, telecamere inefficienti e inefficaci”. E’ Roberto Tomatis, capogruppo di Fratelli d’Italia a lanciare il grido d’allarme sottolineando “l’importanza di alzare il livello di sicurezza ad Albenga”.

“I furti segnalati dai media di questi ultimi giorni ai danni di diverse attività commerciali – afferma Roberto Tomatis – sono solo la punta dell’iceberg di quello che realmente sta accadendo in centro come in periferia. Questo è sicuramente dovuto alla scarsa efficienza della rete di videosorveglianza cittadina. Alcune telecamere sono fuori uso e necessitano di urgenti interventi di manutenzione. Le fantomatiche inaugurazioni di pavimenti tra amici certamente non bastano a nascondere una situazione di vera emergenza sotto gli occhi di tutti e quindi le lacune di chi amministra Albenga. E così assistiamo impotenti alle spaccate in bar e locali pubblici. In alcuni casi i furti non vengono neanche denunciati sapendo che non verranno assicurati alla giustizia i responsabili. Purtroppo questo è dovuto al livello di sicurezza che è scadente”.

Roberto Tomatis sottolinea anche “lo stato di degrado della stazione ferroviaria. E’ diventata il dormitorio per sbandati e senzatetto. Ma sono state segnalate anche situazioni di spaccio che rendono rischiosa la situazione per chi viaggia in treno e raggiunge la stazione di Albenga la sera. In passato avevamo denunciato che Albenga è in balia di balordi come quelli che nei mesi scorsi avevano tappezzato il centro storico con la faccia del Premier Giorgia Meloni con una svastica stampata sulla fronte. Anche in quel caso le telecamere non hanno potuto aiutare gli inquirenti nelle indagini per risalire ai responsabili di questo attacco che avevamo duramente condannato”.

“La prossima amministrazione dovrà puntare sulla sicurezza, cosa che l’attuale ha ignorato, puntando un po’ di meno su inaugurazioni e taglio dei nastri, ma avviando azioni concrete a tutela dei cittadini e della città impiegando le necessarie risorse economiche per la sorveglianza e un sistema di sicurezza adeguato e di alto livello”.