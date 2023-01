Albenga, la presidente Balbo (Servizi Ambientali): “Con il Pnrr risorse per completare la depurazione”

Albenga. “Apprendo con stupore che dall’albenganese si ritenga che qualcuno abbia “frenato” sul collettamento di Albenga al depuratore di Borghetto. La Servizi Ambientali (società che da cittadina ingauna presiedo) e che ha tra i propri soci il sindaco Giancarlo Canepa, ha sempre agito nel pieno rispetto di quanto previsto dal piano d’ambito attualmente in vigore senza rallentare nessun processo, né a levante né a ponente”.

La precisazione arriva dalla presidente della Servizi Ambientali Barbara Balbo, in merito alle voci di queste ore sulle progettualità relativo alla depurazione delle acque per il comprensorio.

“Anche perché, oltre ai notevoli benefici dal punto di vista ambientale per tutto il comprensorio e alla cessazione dell’infrazione comunitaria che grava su Albenga, il completamento della depurazione comporterà anche un significativo aumento del fatturato della società” aggiunge la Balbo.

“L’aver responsabilmente lavorato in tal senso è testimoniato anche da altri fattori, non ultimo i progetti presentati tramite APS (società della quale sono consigliera di amministrazione) per il potenziamento dell’impianto in Cava Capellotti, con i fondi Pnrr, necessario per accogliere oltre al pietrese e alla Val Maremola, il restante 30% dell’agglomerato ingauno, ma anche la stessa gestione dell’impianto di grigliatura di via Che Guevara già dall’agosto 2020”.

“Dal nostro punto di vista non abbiamo nessun riscontro oggettivo che qualcuno freni il completamento del collettamento del 100% di Albenga, se non la carenza di fondi e finanziamenti che ora, grazie al Pnrr, pare superata e con il coordinamento di APS (la società consortile che raggruppa le tre società pubbliche che gestiscono la parte maggioritaria del servizio idrico integrato della provincia di Savona) si depurerà nell’impianto di Borghetto tutto l’albenganese proprio per adempiere a quanto previsto nel Piano d’Ambito approvato da tutti i sindaci nel 2014” conclude la presidente della Servizi Ambientali.