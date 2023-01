Albenga, inaugurato il nuovo pavimento della palestra di Leca

Albenga. È stato inaugurato il nuovo pavimento della palestra delle scuole di Leca d’Albenga.

L’opera da 87mila 840 euro è stata eseguita dalla ditta “Cerrato pavimenti” ed ha visto la rimozione del pavimento esistente, la preparazione del fondo e il posizionamento della nuova pavimentazione.

Sono stati inoltre effettuati i lavori di tinteggiatura delle pareti della palestra e la protezione degli elementi, dei pilastri e degli ingombri che si trovano all’interno di tali spazi.

Afferma il sindaco Riccardo Tomatis: “Gli interventi sugli impianti sportivi sono una delle priorità dell’ Amministrazione. Questo intervento al palazzetto di Leca, impianto utilizzato dalle scuole e da due società sportive che per motivi diversi sono tra gli orgogli della nostra città, l’asd Viceversa e l’Albenga Volley, permetterà non solo di migliorare le prestazioni sportive, ma anche di garantire un più elevato grado di sicurezza alleviando le sollecitazioni articolari di studenti e atleti. Lo sport è importantissimo sia per il benessere psicofisico che per l’educazione dei giovani. Praticandolo i ragazzi imparano il rispetto delle regole e del prossimo, imparano a confrontarsi con gli altri e a rapportarsi sia con i compagni di squadra che con gli avversari, il tutto con spirito competitivo, ma al tempo stesso sviluppano quel senso di solidarietà e collaborazione che stanno alla base della vita di ogni comunità”.