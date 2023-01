Albenga, il dottor Renzo Contin in pensione. Tomatis lancia: “Qui ha fatto la storia, l’ambulatorio screening Hpv non deve chiudere”

Albenga. La prossima settimana, lunedì 16 gennaio, il dottor Renzo Contin andrà in pensione. “L’ambulatorio screening Hpv non deve chiudere”, è l’appello che lancia così il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis.

“Si può dire che Renzo Contin, veneto di nascita della quale origine non ha mai abbandonato la cadenza, è stato adottato dalla nostra comunità diventando vero e proprio punto di riferimento del territorio per quel che concerne la ginecologia in generale e, in particolare, la prevenzione del tumore al collo dell’utero – riprende Tomatis -. E’ un medico molto preparato che ha fatto la storia ginecologica di Albenga. È sempre stato molto apprezzato anche per la sua particolare empatia e per il rapporto molto diretto che riusciva a instaurare con le pazienti”.

“Nella sua carriera ha ricoperto numerosi ruoli sempre con competenza e serietà – spiega il sindaco -. Ultimamente era il responsabile dell’ambulatorio di screening Hpv. Effettuava le colposcopie (esame per visualizzare in modo approfondito il collo dell’utero), quando necessario dopo i primi accertamenti ambulatoriali in consultorio, sia ad Albenga che a Santa Corona. In occasione del suo pensionamento colgo l’occasione per ringraziarlo per tutto quello che ha fatto per la comunità del distretto albenganese, temo però che, un servizio importante come è quello della diagnosi precoce del tumore collo utero, rimanga scoperto”.

“La diagnosi precoce e la prevenzione di questo tumore oltre a salvare numerose vite di giovani donne, evita interventi chirurgici demolitori con degenze lunghe in strutture ospedaliere. Ci auguriamo che la direzione Asl non interrompa questa attività di fondamentale importanza – tiene a dire ancora Tomatis -. È fondamentale mantenere questo servizio ad Albenga, località che fa capo ad un comprensorio ampio ed è, inoltre, un obbligo morale nei confronti associazioni che hanno donato parte di una strumentazione adeguata a mantenere questo tipo di attività diagnostica nel nostro territorio”.