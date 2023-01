Albenga, gara per l’assegnazione della farmacia comunale di via Dalmazia: vince San Rocco

Albenga. Dopo varie vicissitudini giudiziarie, la farmacia comunale albenganese di via Dalmazia è stata venduta. Ad aggiudicarsi il bando di gara è stata la dottoressa Laura Maria Manzi, titolare della farmacia San Rocco di Ceriale.

Salvo ulteriori ricorsi, l’assegnazione mette la parola fine ad una cessione durata anni, durante i quali non sono mancati i colpi di scena. In un primo tempo, infatti, era stato annullato il provvedimento provvisorio di assegnazione alla farmacista cerialese. In seguito, le due dipendenti comunali della farmacia Ingauna si erano avvalse del diritto di prelazione. A quel punto Manzi si era opposta rivolgendosi al Tar e ottenendo l’annullamento dell’atto di affidamento alle due dipendenti.

Il 15 febbraio del 2021 il Consiglio di Stato, ritenendo erronea la sentenza del Tar (nella parte in cui disponeva l’affidamento diretto alla farmacia San Rocco) aveva di fatto rimesso la palla al centro. Su IVG avevamo raccontato anche i dettagli più tecnici alla base della decisione dell’organo.

Il Consiglio di Stato, quindi, chiedeva all’amministrazione comunale albenganese di ripetere il bando di gara attraverso le modalità indicate in sentenza. L’asta pubblica per la cessione della titolarità della farmacia degli Ingauni è stata realizzata con il metodo dell’offerta segreta (5 le buste consegnate) e si è tenuta il 27 gennaio scorso. L’importo a base d’asta era pari a un milione e 56 mila euro.

“Nei giorni scorsi è stata assegnata in via provvisoria la farmacia di via Dalmazia – è il commento del sindaco di Albenga Riccardo Tomatis contattato da IVG -. Il bene è stato valorizzato al massimo dai privati che hanno formulato un’offerta economica di 2 milioni di euro e, pertanto, riteniamo che i nuovi proprietari offriranno un servizio adeguato all’investimento ai cittadini. A fronte di questa vendita avremo la possibilità di fare investimenti che finanzieranno diversi interventi per la nostra città”.