Albenga, ecco il nuovo direttivo del Quartiere di Sant’Eulalia

Albenga. Dallo scorso 15 dicembre, alle redini del Quartiere Santa Eulalia di Albenga c’è una nuova squadra. Al fine di rinvigorire il tessuto dell’associazione, i soci fondatori hanno designato, quali membri del direttivo, un “bel gruppo di giovani candidati, mossi dall’entusiasmo e dalla voglia di mettersi in gioco”.

“Si tratta di un team formato da persone motivate e competenti per il ruolo che andranno a ricoprire, che avrà come obiettivo primario, oltre a quello di portare avanti il progetto Palio 2023, quello di rafforzare il ‘gruppo Quartiere’ e la socializzazione, con un occhio di riguardo al ‘reclutamento’, proprio per favorire il ricambio generazionale, sinonimo di nuove forze, idee, modernità, in linea con il periodo storico che si racconta e con la volontà di dare sempre un futuro all’associazione”.

Ecco dunque i nuovi volti: il vice presidente è Nicola Ponticiello, professore di lettere; il consigliere con incarico di “coordinamento settore giovanile” e ufficio stampa è Federica Bova, di professione funzionario pubblico; il consigliere con incarico di segreteria, comunicazione interna Quartiere e social media, Marina Manfrè, studentessa universitaria; il consigliere con incarico di “coordinamento attività tecnico-operative” è Sergio Simone, imprenditore agricolo. Resta confermata in carica, quale presidente, Alessandra Benati, commerciante, con l’obiettivo di “traghettare questo rinnovato gruppo al 2023, consolidando quanto già fatto e coordinando le diverse aree del progetto Quartiere, sempre di concerto con l’Associazione Rievocatori Ingauni ai fini della realizzazione del Palio Storico”.

Confermati inoltre all’unanimità: quale Capitano Giuseppe Barreca, imprenditore edile, “storico e carismatico” volto del Quartiere Santa Eulalia; quale tesoriere Moira Massari, responsabile amministrativa aziendale; il revisore dei conti è. Germano Christille, amministratore condominiale.

“Nonostante il lungo periodo di pandemia che ci ha impedito di operare a pieno regime per circa due anni – afferma Alessandra Benati – il Quartiere Santa Eulalia non si è mai fermato ed è cresciuto in termini di conoscenze storiche e di nuove professionalità. Penso al ‘comparto abiti’, sartoria, gestione guardaroba, figuranti; al comparto ‘antico mercato’, gestione materiali, scenografia, rappresentazioni. Tutti obiettivi che sono stati possibili grazie alla volontà e alla perseveranza delle persone, ma soprattutto dall’inserimento di nuove figure che hanno portato un notevolissimo contributo e coinvolgimento di tipo storico”.

“Nicolò Staricco, giovane studioso di Albenga, oggi nel direttivo dell’Associazione Rievocatori Ingauni, che riteniamo sarà determinante nella programmazione del Palio Storico di Albenga negli anni a venire per quanto riguarda la “storicità” e la coerenza con il periodo medievale di riferimento, e Sara Piccolo Paci (di Firenze), consulente alla sartoria storica. Insomma un mondo di lavoro enorme, fatto di volontariato, che trova palcoscenico nelle giornate del Palio e che è tutt’altro che scontato; penso ai giocatori, che devono allenarsi per mesi prima di poter affrontare quelle sfide e dare spettacolo, alle infinite prove per un corteo o per rievocare e riprodurre uno spaccato di vita di quel tempo. La motivazione, la passione, l’amore per la storia, per la bellezza, per i colori di una bandiera, la possibilità di estraniarsi dalla realtà e di interpretare i panni di un personaggio del tempo, sono il motore ed il cuore del Quartiere Santa Eulalia e sono certa ci porteranno ancora a nuove conquiste sul nostro cammino”.