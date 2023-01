Albenga, Distilo tuona: “Intere zone dimenticata. Con un commissario prefettizio la città sarebbe molto più curata”

Albenga. “Ci è stato segnalato che Regione Bra ad Albenga è una strada completamente dimenticata dall’amministrazione Gli abitanti di quella zona di fatto sono costretti a ripristinare le buche a propria cura e spese perchè sennò dovrebbero cambiare le sospensioni alle proprie autovetture 2 volte all’anno”.

Ad affermarlo è il consigliere comunale Diego Distilo, che ha proseguito: “Non si capisce perchè questa amministrazione non sia in grado di fare una mappatura reale delle strade da ripristinare ed asfaltare. Noi da tempo segnaliamo il problema in quella zona oltre che in altre strade di Albenga ma nel piano asfalti, che partirà a breve, sono state messe le vie ‘da campagna elettorale’ senza pensare seriamente alle necessità che vi sono in città e nelle frazioni”.

“Dopo aver segnalato con una mozione via Gramsci, solo dopo il comune si è attivato per interdire e programmare i lavori in quella via di Vadino, ora porteremo la mozione su Regione Bra per mettere a conoscenza l’amministrazione comunale in che stato si trova il territorio”, ha aggiunto ancora.

“Probabilmente con tutti i nastri che hanno da tagliare non hanno tempo di girare per il territorio e vivono intervenendo dopo continue segnalazioni, a questo punto la domanda è solo una a cosa serve un amministrazione comunale che non programma gli interventi necessari ai cittadini? Forse basterebbe avere con un commissario prefettizio la città sarebbe molto più curata”, ha concluso.