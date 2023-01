Alassio, il 30 gennaio intervento di manutenzione urgente all’acquedotto: alcune vie senz’acqua

Alassio. E’ stato programmato per lunedì 30 gennaio un intervento di manutenzione urgente sul civico acquedotto di Alassio che prevedrà la temporanea sospensione dell’erogazione di acqua potabile (meteo permettendo dalle ore 09:00 ), che si protrarrà sino a termine lavori (stimato in giornata).

I lavori riguarderanno: piazza Paccini, via Dante, via Gioia, via Genova Blocchi Bianchi.

Oltre ad affiggere avvisi nelle zone interessate, verrà data pubblica evidenza anche sul sito istituzionale di S.C.A. S.r.l. e sui canali social del Comune di Alassio.

In caso di maltempo, l’intervento sarà posticipato al giorno seguente o al primo giorno utile. L’erogazione di acqua sarà normalmente ripristinata al termine dei lavori.