Alassio: i rincari incidono sul bilancio 2023, ma taglio Tari e conferma sulle opere pubbliche

Alassio. E’ stato approvato dalla Giunta comunale il bilancio di previsione per il 2023, il documento di programmazione dell’attività dell’amministrazione comunale per i prossimi mesi.

“Dall’approvazione – spiega l’assessore al Bilancio del Comune di Alassio Patrizia Mordente – occorre poi attendere venti giorni per il rispetto dei tempi di pubblicazione, per dare modo anche al Revisore dei Conti di verificarne i contenuti. Ragionevolmente il Bilancio andrà in discussione in Consiglio comunale entro la seconda metà di febbraio”.

“Pareggia a 37.152.068 euro – entra maggiormente nel dettaglio l’assessore Mordente – e deve fare i conti con i forti rincari delle utenze per le quali abbiamo accantonato complessivamente 2,4 mln di euro, due milioni per l’illuminazione pubblica e 400mila euro per le utenze degli uffici e delle strutture (scuole, palestre…) comunali”.

“Per avere un raffronto con il passato basti pensare che nel bilancio di previsione per il 2022 accantonammo 900mila euro e per affrontare i rincari registrati nella scorsa annualità abbiamo dovuto procedere con significative variazioni di bilancio”.

“La nota positiva – prosegue Mordente – è che siamo riusciti a introdurre un taglio tra il 4 e il 5% alla Tari. Per il resto si tratta di una manovra cauta che nasce dalla necessità di tenere monitorata la spesa corrente e impone una gestione più attenta”.

“Siamo riusciti ad aumentare, seppur di poco, i trasferimenti ai capitoli di Turismo, Sport e Cultura. Tutto confermato sul fronte dei lavori pubblici, dove accanto a quanto già finanziato aggiungeremo il terzo lotto del parcheggio multipiano di via Pera, il completamento del Mattatoio, e l’avvio dei lavori per l’ampliamento del parcheggio della Piccola”.