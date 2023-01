Alassio, i boschi continuano a bruciare: all’origine la probabile distrazione di un privato

Agg.ore 13. Purtroppo i boschi sulle alture di Alassio continuano a bruciare. Il numero degli operatori sul posto, impegnati per cercare di arginare e spegnere le fiamme, è salito a 40: ci sono i vigili del fuoco, la protezione civile, volontari Aib e carabinieri forestali. Il tutto con il supporto aereo dell’elicottero regionale.

Per quanto riguarda le cause, invece, l’incendio si sarebbe per colpa di un privato (sarebbe anche già stato identificato): pare stesse bruciando alcune sterpaglie quando il fuoco, sospinto dal vento, è riuscito a sfuggire al suo controllo, propagandosi velocemente nei dintorni.

Alassio. Allarme incendio sulle alture alle spalle di Alassio. È stato lanciato nella tarda mattinata odierna (31 gennaio) e il rogo, scoppiato in una zona impervia e sospinto dal vento, si è già esteso.

Le fiamme si sono originate nella zona di via Vegliasco e hanno interessato diverse fasce, alcuni terreni agricoli e porzioni di bosco. Almeno per il momento, trattandosi di zona rurale, pare non vi siano pericoli per abitazioni e persone.

Sul posto si sono recati immediatamente i vigili del fuoco: al momento, sono presenti la squadra di Albenga (con 7 persone), il Dos e un ulteriore rincalzo di acqua da Savona.

Inoltre, vista l’estensione dell’incendio e la zona impervia, è già stato richiesto anche l’intervento dell’elicottero regionale.

Aggiornamenti in corso