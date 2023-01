Al via l’intervento per la messa in sicurezza del rio Noli e della viabilità

Noli. L’amministrazione comunale nolese prosegue il suo piano di interventi per la messa in sicurezza del territorio, anche alla luce dei finanziamenti ottenuti per le opere di riduzione del rischio idrogeologico. Tra questi quello sul rio Noli, con i lavori avviati in questi giorni.

Nei fondi di Protezione Civile ripartiti dalla Regione Liguria sono inclusi rii Mazzeno e San Michele, anche in questo caso soggetti a pericoli per le aree limitrofe urbanizzate.

Nell’ambito del progetto è previsto lo spostamento della viabilità che si trova al momento all’interno dell’alveo del rio Noli, con conseguente adeguamento dell’alveo per migliorare il deflusso delle acque: si tratta del primo lotto funzionale, corrispondente a circa la metà dell’intervento, verso la foce.

L’opera consiste in una complessiva rinaturalizzazione del corso d’acqua

L’apertura del cantiere è stata sollecitata rispetto al cronoprogramma per un recente incidente avvenuto lungo la strada comunale che costeggia il rio nolese, con la vettura finita ribaltata nel corso d’acqua.

Per consentire i lavori, fino al loro termine (stimato intorno alla metà del mese di aprile 2023), verrà disposto il divieto di transito in via Fiumara, nel tratto adiacente all’alveo, e il doppio senso di circolazione in via Monastero con divieto di sosta su entrambi i lati e in Via Fiumara, nel tratto compreso tra il civico 43 e piazza Aldo Moro.

“Un intervento importante per la messa in sicurezza di una zona cittadina, con l’esclusione permanente del tratto di via Fiumara adiacente al medesimo alveo dalla viabilità cittadina e alla creazione, in sostituzione, di un nuovo segmento viario che raccorderà via Poggio e la stessa piazza Aldo Moro” affermano dal Comune.