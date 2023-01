Al via le riprese di “Coccinelle sul soffitto”, opera prima del regista ligure Luca Molteni: primi “ciak” a Loano, Pietra e Giustenice

Loano. Sono iniziate ieri a Loano le riprese del film “Coccinelle sul soffitto”, opera prima del regista ligure Luca Molteni.

Primi set, questa settimana, a Loano e Pietra Ligure; successivamente, le riprese proseguiranno per circa un mese spostandosi prima a Giustenice, poi in altre location costiere e dell’entroterra. L’organizzazione e la produzione del lungometraggio sono supportate da Genova Liguria Film Commission.

“Dopo la serie ‘Canonico 2’, il film ‘La fortuna è in un altro biscotto’ e numerosi spot, girati fra estate e autunno 2022, Il ponente savonese si conferma fortemente attrattivo per le produzioni cine-audiovisive di alto rilievo – dichiara Cristina Bolla, presidente di Genova Liguria Film Commission -. Il film ‘Coccinelle sul soffitto’ è un capitolo importante nella nostra agenda: una storia scritta e ambientata esattamente in questi luoghi, diretta da un ligure, giovane promessa della regia; e una troupe quasi interamente composta da nostre maestranze locali. Un ulteriore segnale positivo circa il rafforzamento della scena produttiva made in Liguria”.

“Coccinelle sul soffitto” è il debutto alla regia per il giovane Luca Molteni. Prodotto dalla Fargo Entertainment, il lungometraggio è il racconto del rapporto tra Michele e Lorenzo, un padre e un figlio che in occasione di una breve vacanza a Loano, cittadina di origine di entrambi, si riavvicinano tra loro grazie anche alla nonna Caterina e al suo mondo “speciale”, che solo lei vede e vive.

“Le coccinelle sul soffitto, infatti, accompagnano Caterina in allegria durante i suoi ultimi giorni di vita. Tra scorci mozzafiato, onde del mare, montagne, i protagonisti si racconteranno e ritroveranno un nuovo modo di essere insieme, dando vita a un incontro senza precedenti – spiega la produzione – Il lungometraggio, quindi, indaga su questo rapporto magico e su due mondi solo in apparenza distanti, quello della Nonna Caterina e quello di Michele e Lorenzo”.

Interpretato dallo stesso Luca Molteni con Enrico Mutti e Bianca Podestà, il film è ambientato tra le città di Loano e Pietra Ligure. L’opera coinvolge molte nuove leve cresciute in Liguria, sia tecniche sia attoriali. L’uscita nei cinema è prevista tra fine 2023 e inizio 2024.

Prodotto da Fargo Entertainment, con la produzione esecutiva di App Eventi e Lucerna Films e la distribuzione di Toed Film, il film è sostenuto da bando Filse (Regione Liguria) per l’audiovisivo e da bando del Mic-Ministero dei Beni Culturali, con il supporto tecnico di Genova Liguria Film Commission.

Il team di lavoro: Luca Molteni (autore e regista), Fargo Entertainment (produzione), Luisa Porrino (produttrice), Alessandro Verdecchi (produttore delegato), Giorgio Molteni (direttore artistico), Andrea Binelli (produzione esecutiva App Eventi) e Beppe Platania (produzione esecutiva Lucerna Films), Toed film Distribution (distribuzione), Valentina Marini (organizzatore esecutivo App Eventi).