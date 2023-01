Al via la quarta edizione del Festival Corti d’Amore-Premio Savona San Valentino

Savona. Il Circolo Savonese Cineamatori-Fedic torna al lavoro proponendo la quarta edizione dell’ormai consolidato “Festival Corti d’Amore Premio Savona San Valentino” in una versione completamente rinnovata.

Martedì 24 gennaio nella sede di via Nizza a Savona ha avuto luogo la riunione del Comitato organizzatore e della giuria del Festival: dopo un’attenta analisi, sono stati selezionati i corti per le tre serate di proiezione e assegnati i premi ai vincitori.

I premi sono: Premio Savona San Valentino alla migliore opera corti d’amore; Premio Fedic alla migliore opera di autore Fedic; Premio Circolo Savonese al miglior corto a tema libero; Premio Speciale al corto con la migliore fotografia; Premio Scuole al miglior video realizzato dalle scuole.

Il Festival apre i battenti lunedì 13 febbraio 2023 alle 20.30 presso il Nuovofilmstudio alle Officine Solimano in piazza Pippo Rebagliati 6A. Dopo una breve presentazione, verrà dato il via alle proiezioni. Durante ogni serata (13 e 14 febbraio) saranno proiettati sei corti per una durata complessiva di un’ora e 30 minuti. Il 15 febbraio, invece, il gran finale con la premiazione dei vincitori a partire dalle 17.30 fino alle 19.30 alla presenza dell’assessore alla cultura del Comune di Savona: sullo schermo, il film a cui è stato assegnato il premio Savona San Valentino.

Una nota di rilievo: il 13 e il 14 febbraio anche il pubblico sarà protagonista con la possibilità di votare il cortometraggio di miglior gradimento per assegnare il premio anche da parte degli spettatori.

Il programma delle proiezioni è consultabile sul sito www.cineclubsavona.it. Ingresso libero.