Al primo cross regionale, Atletica Arcobaleno d’argento nella classifica assoluta femminile e maschile

Savona. Weekend con buoni riscontri per il Team Atletica Arcobaleno Savona, impegnato su più fronti.

Marella Toblini, velocista sanremese seguita da Marco Muratore, esordisce sui 400 a Padova: 58.69 il suo crono, buon viatico per una stagione indoor che promette bene.

Anche l’ostacolista Asia Bianchi si cimenta al coperto e sui 60 ostacoli, in quel di Modena, si impone nella categoria junior correndo la finale in 9.25 (8.49 il suo crono in batteria).

Primo cross regionale, valido anche come Campionato di Società, a Padivarma, nello spezzino. E, puntuale come in ogni occasione, si conferma Samuele Angelini, leader indiscusso della prova sui 10 km riservata agli atleti assoluti. Bene anche l’indomito Vincenzo Stola che si classifica al 6° posto. Poi Enrico Lanfranconi 12° e Nicolò Reghin 15° per una classifica provvisoria regionale che vede Arcobaleno in 2° posizione.

Gara assoluta femminile con Hero Laila artefice di un buon 6° posto all’arrivo. Alle sue spalle in 8° posizione Anna Riggio. Anche in questo caso classifica di società con Arcobaleno d’argento.

Tra le juniores brilla Chiara Puddu che si aggiudica la prova con autorità. In forte crescita la ragazza di Cogoleto. Troviamo quindi al 4° posto Aurora Tagliafico, mentre 6° è Veronica Parodi. Arcobaleno che guida la classifica per Team.

Juniores maschi purtroppo penalizzati da un malore che taglia fuori Fiorenzo Angelini, tra i favoriti della vigilia. Luca Conte è 13° e Nicholas Carrai 15°. Nella classifica provvisoria Arcobaleno al 5° posto.

Gara Allieve con esordio per i colori Arcobaleno della spezzina/cellese Vittoria Facco. Ottima 3° all’arrivo. Maria Krad chiude in 10° posizione. Nella classifica per società Arcobaleno al 2° posto.

Tra gli Allievi si rivela già in buone condizioni Gabriele Di Vita, che chiude con un soddisfacente 5° posto. Piazzamenti per Lorenzo Gallo (18°) e Matteo Angiolini (23°). 6° posto parziale nella classifica per club.