Al Giancardi Galilei Aicardi di Alassio e Albenga porte aperte per le iscrizioni 2022-23

Alassio/Albenga. È giunto il momento di concretizzare la scelta, gli studenti delle classi conclusive degli istituti superiori di primo grado dal 9 gennaio potranno entrare nel portale “Iscrizioni on line” e iscriversi al percorso che li condurrà verso il loro futuro, la cosa più importante è seguire i propri interessi e le passioni. L’istituto Giancardi Galilei Aicardi di Alassio-Albenga offre tante possibilità di scelta.

Ad Alassio l’istituto Giancardi con l’Istituto Professionale di Stato per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera e il corso Servizi Commerciali per la Promozione e l’Accoglienza Turistica.

Perché scegliere questo indirizzo di studi? “Perchè il cibo è cultura, la cultura che tramanda tradizioni, che studia piatti e bevande per non far cadere in disuso prodotti del territorio – spiegano dalla scuola – perché si intraprende un percorso professionale che mette in contatto con tante persone, che offre possibilità di viaggiare, organizzare eventi e, come dice il grande chef Enrico Crippa “quando guardi negli occhi il cliente che ha gli occhi lucidi e ti ringrazia perché quel pranzo è stato memorabile, è uno dei più bei complimenti che si possano ricevere lavorando”.

Passione per la robotica, l’informatica, l’elettronica? Ad Albenga (zona Campochiesa) si trova l’istituto Tecnico Tecnologico Galilei con due indirizzi: l’Istituto Tecnico Tecnologico, Elettronica ed Elettrotecnica con articolazione sul triennio Elettronica e l’Istituto Tecnico Tecnologico, Informatica e Telecomunicazioni con articolazione sul triennio Informatica.

“Per favorire la crescita della cultura dell’innovazione e l’apprendimento delle discipline STEM (science, technology, engineering and mathematics) – sottolineano – il nostro istituto negli ultimi anni ha rinnovato i laboratori di informatica, elettronica generale e telecomunicazioni, disegno, sistemi, tecnologie e progettazione e ha organizzato un laboratorio di robotica all’avanguardia, che comprende robot umanoidi, bracci robotici e dispositivi che simulano il funzionamento dell’industria 4.0, stampanti e scanner 3D e molto altro ancora. Al termine del percorso quinquennale di studi. gli studenti dell’ITT G. Galilei, ad un anno dal diploma, risultano tutti occupati o dediti agli studi universitari”.

Sempre ad Albenga (zona Vadino) l’istituto Agrario Aicardi che propone il percorso Professionale di Agricoltura e sviluppo rurale con triennio su Valorizzazione dei prodotti del territorio e Gestione delle risorse forestali e montane; oppure il percorso Tecnico per Agraria Agroalimentare e Agroindustria con triennio in Enologia e viticoltura.

E’ dotato dell’azienda agraria chiamata “Azienda Isolabella” a Leca d’Albenga. Nell’ultimo anno il Comune di Albenga ha concesso in comodato d’uso alla scuola alcuni appezzamenti di terreno adiacenti l’istituto, affinché si possano ampliare le tipologie di laboratorio, associando alla normale coltivazione delle essenze orto-floricole, al vigneto e alla piccola tartufaia, anche l’attività di giardinaggio, attraverso la riqualificazione di spazi verdi ad uso pubblico. Oltre a quelli esterni, all’interno della scuola si trovano laboratori di informatica, chimica, fisica, industrie di trasformazione con attrezzature per vinificazione e frangitura olive, un micro birrificio, un mini caseificio ed altro ancora.

La scuola vanta collaborazioni con enti pubblici e privati, associazioni di categoria professionali, aziende agricole e di trasformazione del territorio, associazioni di volontariato e sportive.

Sei adulto e vuoi diplomarti? All’Agrario e all’Alberghiero saranno attivi i corsi serali di istruzione per adulti dall’anno scolastico 2023/24!

Le iscrizioni si apriranno da marzo 2023, chiedi informazioni a orientamento@isgiancardigalileiaicardi.edu.it oppure chiamando in segreteria al numero 0182470224.

Appuntamento sabato 14 gennaio 2023 dalle 9 alle 17, sarà aperta anche la segreteria (unica per tutti) ad Alassio, in via Petrarca 7, per supportare le operazioni di iscrizione.