Acqua salata Andora, Comune e associazioni concordano: “Dimissioni del Cda di Rivieracqua e risarcimento danni”

Andora. Dopo l’assemblea pubblica dello scorso 27 dicembre e la raccolta firme avvenuta ieri (4 gennaio), questa mattina un nuovo incontro tra amministrazione e associazioni per discutere sul problema dell’acqua salata ad Andora. Un problema iniziato a luglio 2022, quando a causa della siccità in alcune parti dell’impianto ha iniziato a entrare acqua salata.

Alla riunione, che è avvenuta in Comune, hanno preso parte il sindaco di Andora Mauro Demichelis, il vicesindaco Paolo Rossi, il presidente del Consiglio comunale Daniele Martino, l’assessore Maria Teresa Nasi e il presidente di Assoutenti Furio Truzzi, l’avvocato Giulio Muzio in rappresentanza di Onda Ligure – Consumo & Ambiente e Sabrina Grassa in rappresentanza del Comitato Acqua – Cara Bolletta.

Durante l’incontro, le associazioni si sono unite alla richiesta di dimissioni dell’attuale Consiglio di Amministrazione di Rivieracqua, espressa ieri dal sindaco che ha anche annunciato di aver messo in mora l’azienda e di aver notificato l’atto al gestore e all’Ato idrico imperiese.

Amministrazione e associazioni concordano anche sulla richiesta di una riduzione e/o rimborso tariffario in conseguenza degli inadempimenti del gestore e alla predisposizione di un protocollo risarcitorio e/o indennitario per i danni subiti dagli utenti. “Riteniamo opportuno – hanno detto – continuare ad attivarsi per ottenere un ristoro dei danni subiti a fronte della problematica idrica”.

Il sindaco Demichelis ha poi ribadito “la disponibilità a lavorare congiuntamente per una riduzione della bolletta e per la creazione di un tavolo di concertazione sulle problematiche tariffarie”. Il primo cittadino ha anche ricordato che “nonostante il miglioramento della qualità dell’acqua fornita ai cittadini (riconosciuta anche dalle associazioni ndr), non è ancora possibile revocare l’ordinanza fino a che l’Asl e Rivieracqua non certifichino ufficialmente la riduzione dei cloruri nell’acqua fornita ai cittadini”. L’ordinanza, firmata negli scorsi mesi da Demichelis, prevede che l’acqua venga utilizzata solo per scopi igienici e non per consumo umano.

Una decisione che il sindaco aveva preso in seguito alle tante segnalazioni da parte dei cittadini che lamentavano disagi. Per evitare di interrompere la fornitura, infatti, Rivieracqua aveva optato per mischiare acqua salata e dolce continuando così a rifornire l’intero comprensorio. Ma questa scelta non aveva evitato le preoccupazioni e i reclami da parte degli utenti.

Con l’arrivo delle piogge autunnali, la situazione è migliorata ma, come rimarcato dal sindaco, l’ordinanza non sarà revocata fino a quando non verranno effettuate verifiche e analisi ufficiali.

Durante l’incontro, le associazioni, nell’apprezzare i risultati raggiunti dall’amministrazione nel favorire l’avvio delle opere di riqualificazione del Roja, hanno condiviso con l’amministrazione di promuovere opportune modifiche legislative e normative con lo scopo di realizzare ulteriori interventi infrastrutturali onde risolvere radicalmente la crisi idrica.

“Le associazioni dei consumatori e il Comitato lavoreranno di comune intesa con l’amministrazione per affrontare le esigenze della cittadinanza e la risoluzione della crisi idrica”, ha dichiara in conclusione il presidente di Assoutenti, associazione intervenuta mesi fa a difesa degli utenti con l’organizzazione di una class action, volta proprio a far ottenere un rimborso ai clienti danneggiati.