Accordo Cambiamo-PD, Bruzzone (Lega): “Nessuna ripercussione politica, ma è il momento di esaminare la scorrettezza”

Savona. “Il centrodestra è fortemente compatto, ha perso una componente che è andata col Partito Democratico. Sono cose che non si fanno, ma c’è chi è più spregiudicato di altri“. A dirlo è il deputato leghista Francesco Bruzzone il giorno dopo il voto per la presidenza della Provincia. Il risultato delle elezioni ha visto una vittoria schiacciante del presidente uscente Pierangelo Olivieri che ha ottenuto il 66% dei voti contro il 33% dell’avversario Giancarlo Canepa.

Ad ora, quindi, parrebbe nessuna conseguenza politica dopo la spaccatura della coalizione di centrodestra. Infatti, Il partito di Toti, accordandosi con i Dem per sostenere Olivieri, ha “rotto” con Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia che hanno sostenuto Giancarlo Canepa. Il leghista Francesco Bruzzone, dopo aver attaccato duramente Cambiamo per l’accordo con i Dem, ha ammorbidito i toni. Nei giorni immediatamente prima del voto aveva detto che “l’accordo non poteva passare come se nulla fosse“.

“Non è il momento di parlare di ripercussioni – prosegue Bruzzone – che non appartengono alla logica della correttezza politica. Ora è il momento di esaminare la scorrettezza in questa provincia. Adesso vedremo l’operato del presidente Olivieri“.

E sulla vittoria degli avversari conclude: “Ha vinto l’alleanza Cambiamo-Pd. Cambiamo da solo non avrebbe vinto. Ma vincere per occupare poltrone appartiene a chi si allea col Partito Democratico“.

Commenta il risultato anche il segretario cittadino della Lega Giorgio Calabria: “Non è una sconfitta per nessuno, non è un’elezione popolare”. E spiega la decisione di proporre un altro candidato: “Lo sapevo fin da subito che sarebbe finita così, i numeri parlano chiaro. Ma andava evidenziato che Olivieri fino ad oggi non aveva lavorato bene, che ci sono delle criticità. Bisogna prendersi la responsabilità di dire che le cose non vanno bene. Noi abbiamo proposto un’alternativa e qualcuno ci è venuto dietro in rotta con il proprio partito come Giaccardi, Orsi e Meles (consiglieri comunali di Savona)“