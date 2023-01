Accoglienza migranti, Toti: “I porti della Liguria sono a disposizione del governo”

Liguria. “I porti della Liguria sono a disposizione del Governo, ritengo che sia giusto dare un po’ di respiro ai porti più oberati dal flusso migratorio nel sud del Paese”. Il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, a margine della seduta solenne del Consiglio regionale dedicata al Giorno della Memoria, in merito all‘assegnazione del porto di La Spezia alla nave Geo Barents, ha ribadito la sua posizione, già espressa qualche settimana fa.

“Siamo a disposizione di Prefetture e autorità di polizia, a cui spettano tutte le operazioni relative all’accoglienza dei migranti, con la nostra Protezione civile e la nostra sanità ove la Prefettura di Spezia ne faccia richiesta. Come ho già detto giorni fa quando si ventilava questa ipotesi, non sarà certamente qualche decina di migranti un problema per la Regione Liguria”.

I migranti arriveranno al porto di La Spezia, indicato dalle autorità italiane come “porto sicuro” per la Geo Barents di Medici Senza Frontiere che ieri ha soccorso 69 persone in mare al largo della Libia.