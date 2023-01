Accedere ai servizi pubblici in modalità digitale in Posta, via al progetto Polis: presenti numerosi sindaci del savonese

Provincia. Sono circa 7mila i Comuni italiani con meno di 15mila abitanti che sono stati invitati da Poste Italiane a partecipare quest’oggi (30 gennaio) a Roma alla presentazione del Progetto Polis.

Tra i presenti ci sono anche numerosi sindaci del savonese: tra questi, Mauro Demichelis (Andora), Luca Lettieri (Loano), Roberto Sasso del Verme (Laigueglia), Giancarlo Canepa (Borghetto SS) e Stefano Saturno (Balestrino). Un convegno importante, allestito presso il Convention Center “La Nuvola”, alla presenza del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

Attraverso il progetto, tutti gli Uffici Postali dei piccoli centri e delle aree interne e montane “diventeranno punto di accesso privilegiato e di prossimità nel rapporto tra cittadini e Pubblica Amministrazione, contribuendo concretamente a favorire la coesione economica, sociale e territoriale del Paese e il superamento del digital divide”.

Scendendo nello specifico, come si evince dal sito del Mise: “Il progetto prevede tre linee di intervento. La prima prevede la creazione di ‘sportelli unici’ di prossimità in Comuni con popolazione inferiore a 15mila abitanti, che facilitino l’accesso dei cittadini residenti ai servizi pubblici in modalità digitale, attraverso una piattaforma di servizio multicanale di Poste Italiane. L’intervento comporta la trasformazione di 6.910 Uffici Postali ubicati nei piccoli comuni, dotandoli di una infrastruttura digitale e tecnologica all’avanguardia”.

“La seconda linea d’intervento, ‘Spazi per l’Italia’, prevede la realizzazione di una Rete nazionale formata da 250 spazi per il co-working, la formazione nonché l’erogazione di servizi avanzati per professionisti, imprese, associazioni e singoli cittadini. Tale rete, digitalmente interconnessa, è realizzata attraverso la trasformazione di edifici direzionali e di grandi uffici postali distribuiti in tutte le province italiane. La terza prevede un sostegno a Poste Italiane per la costruzione e l’installazione di 5mila stazioni di ricarica per veicoli elettrici in 2.100 piccoli comuni italiani”.

Queste le parole della premier Meloni (fonte Ansa.it): “A tutti sindaci ribadisco l’impegno del governo a fare tutto quello che possiamo per rendere più facile quel compito, dalla semplificazione a digitalizzazione all’abuso d’ufficio: nessun sindaco che voglia dare risposte ai suoi cittadini deve essere rallentato o avere paura di dare quelle risposte ai cittadini. Noi posiamo ancora essere un modello, questa nazione può ancora essere un esempio da seguire per gli altri, un modello che gli altri copiano. Abbiamo insegnato tanto ma possiamo ancora insegnare tanto”

“Questo è un progetto che insegna. Il messaggio che si manda è che noi vogliamo unire l’Italia, rafforzare i legami, ricucire il tessuto fra città più grandi e piccole, garantire a tutti i cittadini lo stesso identico diritto ad accedere ai servizi in maniera semplice e veloce. Non ci rassegniamo all’idea che ci siano territori e servizi di serie A e B. Una sola Italia con servizi e diritti uguali per tutti. Sono fiera di essere a questa iniziativa nel centesimo giorno in cui ho l’onore di guidare il governo di questa nazione. Prendersi il tempo per fare scelte strategiche, non farsi rincorrere dall’ansia di prestazione, dalla necessità di far parlare di sé ogni giorno. Ho il grande obiettivo di dare all’Italia un governo che duri cinque anni, che sappia che il medio periodo è quello per dare le risposte più efficaci”.

Le dichiarazioni del sindaco di Andora Demichelis: “Un incontro interessante, con proposte innovative e spunti di riflessione. Gli Uffici postali sono da sempre un punto di riferimento importante per i cittadini e ben venga l’implementazione dei servizi a garanzia anche del mantenimento degli sportelli aperti soprattutto nei comuni di medie e piccole dimensioni. Riuscire a condividere con le Poste servizi propri della P.A. come la richiesta della Carta d’identità, l’ottenimento di altre certificazioni potrebbe agevolare i cittadini e snellire i tempi di attesa. Apprezzabile anche l’obiettivo di aiutare i cittadini nel superamento del divario digitale perchè sono davvero tanti servizi già offerti on line dai Comuni, ma non tutti i cittadini sono già in grado di accedervi”.