Vado Ligure. Entreranno subito in servizio sulle linee extraurbane dell’offerta di trasporto pubblico locale nel savonese: sono i 4 nuovi bus modello “Mobi” in dotazione a TPL Linea, che prosegue il suo piano aziendale di rinnovamento del parco mezzi e oggi, nella location di Vado Ligure, aggiunge un altro importante passo rispetto al traguardo finale di completa modernizzazione.

I nuovi autobus, classe II e di 8 metri di lunghezza, hanno una capienza complessiva di 37 posti e grazie al motore Euro6 garantiscono livelli minimi di inquinamento. Agili e veloci, facili per la guida, i nuovi bus presentano tutti i componenti tecnologici e di confort per i viaggiatori.

L’arrivo dei bus è stato possibile grazie al bando di gara espletato con le risorse stanziate a livello ministeriale e indirizzate proprio al restyling dei mezzi pubblici in circolazione per le aziende locali del settore, oltre a fondi dello stesso bilancio aziendale: l’investimento complessivo ammonta a 619mila euro.

All’inaugurazione di questa mattina, avvenuta nella piazza davanti al Comune, presenti il sindaco di Vado Ligure Monica Giuliano e i vertici di TPL Linea: la presidente Simona Sacone e l’amministratore delegato Giovanni Ferrari Barusso.

Nell’ambito della presentazione non è mancata, infine, la benedizione dei 4 nuovi bus di TPL Linea da parte del parroco di Vado Ligure, don Giulio Grosso, che ha partecipato al taglio del nastro dei mezzi entrati a far parte della flotta di TPL Linea.

“Ancora una volta siamo intervenuti sull’ambito extraurbano nel nostro progressivo ricambio dei mezzi aziendali: con il rinvio della scadenza sull’obbligo di autobus in circolazione con caratteristiche antinquinamento Euro 2, stabilito dal nuovo decreto Milleproroghe, abbiamo ancora tempo per completare l’innesto di nuovi e moderni bus funzionali alle necessità di trasporto pubblico nel nostro territorio” affermano la presidente di TPL Linea Simona Sacone e l’amministratore delegato Giovanni Ferrari Barusso.

“Questi 4 bus potranno assicurare un alto livello di servizio per la nostra clientela e ottimi standard di prestazioni”.

“Il modello Mobi, nonostante la sua piccola dimensione assicura una ampia disponibilità di posti e, sulla base dei flussi di utenza, è in grado di soddisfare le esigenze di collegamento sulle linee extraurbane della nostra provincia, alzando ancora l’asticella nel servizio di trasporto pubblico locale fornito da TPL Linea”.

“Sono mezzi ancora ad alimentazione termica in vista dell’arrivo dei bus a trazione elettrica, ma altamente performanti e con una meccanica di ultima generazione”.

E infine, l’annuncio dei vertici dell’azienda savonese: “Oltre a completare il piano di rinnovo del parco mezzi, siamo sempre impegnati sul fronte della mobilità sostenibile: dopo il via libera del Cda per le aree di Finale Ligure che verranno utilizzate come nuovo hub industriale, a giugno sono in arrivo i primi bus elettrici di TPL Linea, che ha già svolto diversi test operativi con mezzi a impatto a zero a livello urbano così come extraurbano”.

“Quindi, in una fase complessa e di rinnovamento, TPL Linea vuole essere protagonista nella transizione ecologica dei trasporti e dei processi di elettrificazione del servizio” concludono la presidente Sacone e l’Ad Ferrari Barusso.

“Un segnale di grande attenzione da parte di TPL Linea per il segmento del trasporto extraurbano e per i collegamenti del nostro entroterra e verso le nostre frazioni – ha sottolineato il sindaco Monica Giuliano -. Nuovi bus in grado di migliorare ancora i8l servizio di trasporto nel nostro comprensorio”.

“Così come è altrettanto importante la linea di indirizzo adottata per il settore dei trasporti e la sostenibilità della mobilità urbana” conclude il primo cittadino vadese.