A Savona la conferenza “Uno sguardo nuovo” con le parole di Isaia

Savona. Nell’ambito della 34esima Giornata per l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo tra cattolici ed ebrei lunedì 16 gennaio alle ore 17 nella Sala Cappa del Centro Diocesano Pastorale “Città dei Papi”, in via dei Mille 4, l’Ufficio per l’Ecumenismo e il Dialogo interreligioso della Diocesi di Savona-Noli e la comunità ebraica propongono la conferenza “Uno sguardo nuovo (Is 40, 1 – 11)”.

“La stagione che stiamo vivendo, segnata dall’auspicata uscita dalla pandemia da Covid-19, che per lungo tempo ha fiaccato la vita del Paese, comprese le comunità di fede, ci spinge ad interrogarci a fondo sulla nostra presenza nella società come uomini e donne credenti nel Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe – si legge nel sussidio nazionale della Conferenza Episcopale Italiana – Il passo del profeta Isaia, scelto quest’anno come nucleo ispiratore, è un annuncio di consolazione per il popolo, chiamato a stare saldo nella fiducia che il suo Signore non lo abbandonerà: ‘Nahamù nahamù ammì’, ‘Consolate, consolate il mio popolo'”.

“Possiamo avere fiducia nel futuro, perché la Parola di Dio ci garantisce che Egli è fedele – recita ancora il testo – Fondati in Lui troviamo la forza per dar credito alla vita ed essere fiduciosi, perché ci sentiamo preceduti e ‘superati’ dalla Sua azione. Dio opera infatti oltre le nostre stesse attese”.