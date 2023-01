A Savona inaugurata Villa Rossa, la struttura dedicata ai disabili: “Luoghi dove si trova un progetto, oltre la cura”

Savona. E’ stata inaugurata questa mattina alle 11 la nuova struttura di proprietà di Opere Sociali che sarà gestita dalla Cooperativa Sociale Il Faggio Onlus. Presenti l’assessore alla sanità Angelo Gratarola, il sindaco di Savona Marco Russo, gli assessori Riccardo Viaggi e Ilaria Becco, il direttore generale di Asl2 Marco Damonte Prioli, il direttore socio sanitario Monica Cirone.

“Villa Rossa” si trova a Savona nel quartiere di Mongrifone, è un centro residenziale completamente rinnovato con 25 posti, ed eroga prestazioni riabilitative estensive ed intensive per la disabilità, settore di attività nel quale Il Faggio svolge da oltre 40 anni attività specifica con l’ausilio delle alte professionalità di cui dispone. All’interno della struttura saranno esposte in modo permanente le opere dell’artista Dario Bosano in mostra permanente, appositamente donate per i nuovi locali.

Il progetto complessivo ha usufruito della collaborazione di Isforcoop Savona nell’ambito dei corsi cofinanziati dal fondo sociale europeo per la riqualificazione e la cura delle aree verdi e, in sinergia con le realtà savonesi del CPIA (Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti), del gruppo scout Agesci 7 e della Comunità Indiana sono state realizzate diverse opere di abbellimento delle aree esterne tra cui il ripristino di alcuni muretti a secco.

Il presidente de Il Faggio ha spiegato: “E’ un polo per la riabilizazione della disabilità usando anche aree esterne. E’ rivolto a persone con disabilità media. Servirà come punto di riferimento per altre attività della cooperativa, soprattutto per l’occupazione in attività come l’agricoltura sociale”.

L’assessore regionale alla Sanità Angelo Gratarola ha commentato: “E’ una giornata importante, sono il segnale che stiamo andando verso la ricerca dell’ottimizzazione della domanda. Partiamo da qui, complimenti a Il Faggio che aggiunge una nuova creatura. Il disagio, soprattutto quello psichico, ha bisogno di luoghi dove le persone trovano un progetto e non soltanto la cura“.