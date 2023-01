A passeggio per Loano la vigilia di Capodanno, ricercato per furto e ricettazione: arrestato

Loano. Nell’ambito dell’attività di prevenzione della Polizia di Stato anche finalizzata al rintraccio di persone ricercate, i poliziotti della Squadra Mobile hanno arrestato un uomo di 50 anni, originario del Marocco, in esecuzione ad un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica – Ufficio Esecuzioni Penali di Savona.

L’uomo è stato individuato e rintracciato mentre camminava nel centro di Loano, luogo dove aveva risieduto in passato e dovrà espiare una pena di 3 anni e 7 mesi di reclusione in relazione a diversi reati in materia di furto aggravato, ricettazione e detenzione di strumenti atti allo scasso, commessi tra gli anni 2019 e 2022 tra Finale Ligure, Albenga e Pietra Ligure.

L’arrestato, individuato anche con la collaborazione della Polizia Locale di Loano, è stato condotto in carcere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.