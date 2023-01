A ottobre i sindaci di tutta Italia arrivano in Liguria per la 40esima assemblea annuale dell’Anci

Liguria. Dal 24 al 26 ottobre si terrà la 40esima assemblea annuale dell’Anci e, in occasione, Genova diventa la capitale del confronto tra istituzioni. A commentare la notizia il sindaco Marco Bucci, presidente di Anci Liguria: “La nostra città è orgogliosa di poter ospitare un evento di grande rilievo nazionale come l’Assemblea Anci” ha espresso.

La decisione è stata votata all’unanimità dal Consiglio nazionale dell’Anci che ha accolto la proposta del Presidente dell’Anci Antonio Decaro e del Presidente del Consiglio nazionale Enzo Bianco.

La candidatura di Genova nasce per volontà del sindaco di Genova e presidente di Anci Liguria Marco Bucci: “Saranno tre giorni di scambi, apprendimento, networking, che stiamo cercando di organizzare al meglio, per far sì che i nostri Comuni diventino sempre più protagonisti negli anni a venire. Ringrazio Anci per aver accettato la nostra candidatura e faremo del nostro meglio per dare a tutti i Sindaci d’Italia la possibilità di vivere una grande Assemblea, di visitare il territorio e apprezzarne le innumerevoli bellezze, pronti ad accogliere il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio, i membri del governo e le alte cariche dello Stato che parteciperanno a questo importante appuntamento” dichiara Bucci.

“Finalmente l’Assemblea Anci torna a Genova – ha aggiunto il direttore di Anci Liguria Pierluigi Vinai -. L’ultima volta è stato nel 2004, quando la città era Capitale europea della Cultura. In questa circostanza la scelta è caduta su Genova perché se ne sta apprezzando il rilancio sotto molteplici punti di vista. Ringrazio fin d’ora il Vice Sindaco Pietro Piciocchi per l’impegno e l’attenzione che sta dedicando all’organizzazione dell’evento. Abbiamo, inoltre, già avuto un primo contatto con il Presidente della Regione Giovanni Toti, che si è rivelato molto entusiasta per quello che sarà un grandissimo evento, che coinvolgerà l’intera squadra Anci, dai piccoli Comuni, coordinati da Fabio Natta, al Vice Presidente nazionale Anci Claudio Scajola, al coordinatore delle Province liguri Pierluigi Peracchini“.

L’Assemblea dell’Anci, appuntamento che i Sindaci sfruttano per confrontarsi sui temi più importanti e di strategia per la vita dei Comuni, è aperta tradizionalmente dall’intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e vi partecipano i principali esponenti del governo, oltre a moltissimi Sindaci e Amministratori locali provenienti da tutta Italia, rappresentanti del mondo industriale, economico, finanziario, sindacale e sociale.

I numeri dell’edizione 2022

I tre giorni dell’edizione 2022 a Bergamo hanno registrato numeri da record: 6.000 presenze al giorno; 13 ministri, 1 viceministro, 2 sottosegretari; il supporto di 14 aziende main sponsor e 9 special brand; 14 partner istituzionali; 16.000 mq di spazio espositivo con 240 stand tra aziende e istituzioni.

Sono stati oltre 80 gli eventi collaterali che si sono tenuti tra seminari e workshop distribuiti in 11 sale; 12 panel di discussione ai quali hanno partecipato Sindaci, ad delle aziende, rappresentanti del terzo settore e della società civile.

Importanti anche i numeri della comunicazione: sono stati registrati circa 250 tra giornalisti e operatori.