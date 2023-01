A Finale il teatro Sivori prosegue il suo restyling, Frascherelli: “La sfida sarà farlo vivere con eventi, concerti e iniziative culturali”

Finale Ligure. L’atteso restyling per lo storico teatro Sivori a Finale Ligure prosegue e oggi si è svolto un nuovo incontro tecnico tra la Soprintendenza e l’amministrazione comunale, alla presenza del sindaco Ugo Frascherelli e del vice sindaco e assessore ai lavori pubblici Andrea Guzzi.

Il recupero monumentale del teatro Sivori di Finale, dedicato a Camillo Sivori (unico allievo di Paganini) che lo inaugurò nel 1856, ha avuto un lungo e complesso iter, in primis per la questione dei finanziamenti e delle risorse da mettere in campo per una azione strutturale di ristrutturazione, indispensable sotto il profilo normativo e di vincoli architettonici.

Dopo una revisione del progetto originario e avuta certezza dei fondi, si è proceduto a lotti funzionali all’opera complessiva.

L’intervento per il recupero del teatro prevede un investimento intorno ai 4 milioni di euro: i fondi sono stati ottenuti quasi tutti a livello statale grazie al Pnrr: per gli attuali lotti di restyling il Comune finalese ha messo a bilancio una cifra di 750 mila euro (con riferimento alla parte dei servizi), mentre la Soprintendenza 800 mila euro.

“Stiamo procedendo con il cronoprogramma di intervento per ridare alla comunità finalese lo storico teatro – afferma il sindaco Frascherelli -. L’incontro di oggi con la Soprintendenza è uno dei passaggi tecnico-operativo sull’andamento dei lavori e le prospettive di recupero funzionale dell’intera struttura”.

“Auspichiamo che non ci siano più intoppi e che la prossima amministrazione comunale possa inaugurare il nuovo teatro, anche se la sfida vera sarà quella di farlo vivere con varie iniziative culturali e teatrali” conclude il primo cittadino finalese.

La ristrutturazione del teatro Sivori è considerata un obiettivo importante per la cittadina finalese che ha bisogno di una sala alternativa all’Auditorium di Santa Caterina: il Sivori, infatti, potrebbe avere una dotazione di almeno 300 posti per riunioni con ampio pubblico, concerti, teatro, e ogni altro tipo di manifestazione pubblica, con positive ricadute di carattere turistico.