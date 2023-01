2023 anno record per i ponti festivi, con 4 giorni di ferie se ne fanno 32 di vacanza

Genova. Il 2023 potrebbe essere l’anno da incorniciare per i “professionisti” dei ponti festivi. Calendario alla mano, infatti, basta un po’ di organizzazione e di gioco d’anticipo per riuscire – almeno in teoria – a fare 32 giorni di vacanza con soli quattro giorni di ferie dal lavoro. Praticamente un sogno per chi si può permettere di assentarsi per quasi un mese oltre alle ferie estive e invernali standard.

E così se l’avvio non è stato dei migliori – il 1 gennaio, festivo, cade di domenica – nei prossimi mesi le opportunità per “weekendini prolungati” saranno numerose. Ecco come.

Tra pochi giorni, si parte con l’Epifania: il 6 gennaio è un venerdì festivo, da aggiungere facile facile al sabato e alla domenica successivi. Totale: tre giorni di vacanza assicurati.

C’è poi martedì 25 aprile, la festa della Liberazione. Con il ponte di lunedì 24 e l’aggiunta di sabato 22 e domenica 23 si possono fare quattro giorni di vacanza prendendone uno solo di ferie.

Il primo maggio è un lunedì: anche qui tre giorni di vacanza con sabato 29 e domenica 30 aprile senza dover prendere ferie.

Mentre il 2 giugno è venerdì, la festa della Repubblica ci permette di avere altri tre giorni di vacanza senza dover chiedere ferie al datore di lavoro.

Ferragosto, 15 agosto, sarà un martedì: molti sono già in vacanza ma chi “lavora” può provare a prendersi il lunedì 14 e – con l’aggiunta di sabato 12 e domenica 13 agosto – a ottenere ben quattro giorni di vacanza.

Saltiamo a novembre, Ognissanti cade di mercoledì. Qui i più scaltri hanno due possibilità: ponte lunedì 30 e martedì 31 ottobre (due giorni di ferie) da aggiungere a sabato 28 e domenica 29. O ancora, due giorni di ferie giovedì 2 e venerdì 3, da aggiungere a sabato 4 e domenica 5. Con entrambe le soluzioni con due giorni di ferie si possono fare cinque giorni di vacanza.

Infine dicembre: l’Immacolata sarà venerdì 8, da aggiungere a sabato 9 e domenica 10. Tre giorni di vacanza senza giorni di ferie.

Natale e Santo Stefano che quest’anno erano domenica e lunedì saranno lunedì e martedì: sommati a sabato 23 e domenica 24 sono quattro giorni di vacanza senza giorni di ferie.

Infine abbiamo sabato 30 e domenica 31: aggiunti alla festività di lunedì 1° gennaio 2024 sono altri tre giorni di vacanza senza giorni di ferie.