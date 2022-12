Vicende giudiziarie su Ciangherotti al punto: “Concluso l’iter delle ‘maestre sporcaccione’ e nessun rinvio per le tre querele di Costa”

Albenga. “Non avevo dubbi, ho sempre avuto fiducia nella Giustizia” esordisce così Eraldo Ciangherotti, capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale ad Albenga, che ha avuto l’esito di alcune vicende giudiziarie che l’hanno visto coinvolto.

“La Corte di Cassazione, per me non era scontato, dopo quasi dieci anni ha accolto il mio ricorso ritenendolo fondato e mi ha visto uscire a testa alta, nella vicenda relativa alla denuncia avanzata contro di me, nel 2012, da Davide Milani ed Emilia Salvatico, esponenti del Comitato contro l’ara crematoria al cimitero di Leca, contrari all’epoca dei fatti alla realizzazione dell’inceneritore per chi voglia la cremazione al posto della tumulazione – spiega Ciangherotti -. All’epoca dei fatti, con una affermazione forse un po’ sopra le righe, ma veramente indignato da questa polemica strumentale, avevo risposto a chi denigrava la stessa amministrazione comunale Guarnieri di cui facevo parte, pubblicamente ed infondatamente accusata di voler il forno crematorio per anteporre i propri interessi economici privati alla salute pubblica”.

“Stessa sorte mi è toccata con le tre querele avanzate contro di me dal finanziere albenganese Camillo Costa, a nome dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri, per le mie critiche sulla gestione dell’ente – prosegue il capogruppo -. In tutti i casi, ho vinto e con non poca soddisfazione perchè sono sempre stato convinto che le mie critiche, sia alla gestione dell’Istituto di Studi Liguri da parte della famiglia Costa (per altri versi ho la massima stima per l’impegno e la passione che gran parte dei loro membri hanno messo, e mettono, nello studio della storia ligustica), sia per la gestione dei beni archeologici e museali, fossero legittime espressioni di visioni diverse. Il fatto poi che anche la giornalista dell’Espresso sia stata prosciolta per l’articolo ‘Il bancarottiere ora fa l’ispettore dei beni culturali’ pubblicato il 6 febbraio 2019 avvalora la mia convinzione che tutte le mie critiche e perplessità sulla gestione del Palazzo Peloso Cepolla di proprietà comunale fossero legittime. Perché le mie critiche non erano personali, ma politiche”.

“A volte, nel ruolo di consigliere comunale, alzo i toni, è vero, ma lo faccio sempre a favore dei cittadini di Albenga e mai per motivi personali” aggiunge, poi conclude: “Ringrazio gli avvocati Fausto Mazzitelli, Angela Piccone, Francesco Ramò e Massimo Ramò per avermi assistito con grande professionalità. In questi procedimenti giudiziari ho sempre sostenuto la mia innocenza per tante ragioni, il tempo alla fine è stato galantuomo”.