Savona. La Veloce dei giovanissimi. È facilmente definibile in questa maniera la realtà del club granata, società la quale ha scelto di puntare fortemente sulla propria linea verde che, sia con la prima squadra che con il settore giovanile, sta iniziando a raccogliere i primi risultati di questo tipo di progetto.

Settimana scorsa infatti Alessandro Damiani, portiere in forza alla leva 2011 del sodalizio granata, ha avuto l’opportunità di allenarsi con il Genoa, un motivo di grande soddisfazione per la Veloce che, attraverso un comunicato, ha scelto di rendere nota la notizia: “Mercoledì 7 dicembre presso il centro sportivo Begato 9 di Genova ha avuto la possibilità di presenziare ad un allenamento su richiesta della società Genoa il nostro portierino Damiani Alessandro (leva 2011) accompagnato dai preparatori dei portieri Carlo Beltramo e Maurizio Barone e dal responsabile del settore giovanile Ivo Romasi. Si ringrazia per l’accoglienza la società Genoa nella figura di Andrea Bianchi e di tutto il suo staff.

Prosegue così la crescita del settore giovanile granata e del reparto portieri che ha già visto l’approdo in blucerchiato Marsel Remziu, estremo difensore della leva 2010.”

Tra prima squadra e settore giovanile prosegue dunque il buon momento della Veloce, società determinata nel continuare a puntare sulla propria politica “giovanile”.