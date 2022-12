Varazze, nel porto turistico la regata di Natale di modelli a vela radiocomandati

Varazze. Domenica 11 dicembre 2022 a Varazze, all’interno del porto turistico, nello specchio acqueo del bacino Lusben (area ex Baglietto), con il patrocinio del Comune di Varazze, si svolgerà la regata di Natale per Modelli a Vela Radiocomandati Classe Dragon Force 65, organizzata dalla locale Sezione della Lega Navale Italiana, in collaborazione con: Marina di Varazze, Endas Liguria, sezione Modelli Radiocomandati e 50&Più Sistema.

L’appuntamento è fissato per le ore 9:30, davanti alla sede della Lega Navale Italiana Varazze, dove gli organizzatori daranno il benvenuto a tutti i partecipanti. Dopo il briefing di rito, barche in acqua e pronti al via con la sempre spettacolare competizione.

I “Dragon Force 65” sono modellini di imbarcazioni con dimensioni ben definite (lunghezza: 655 mm – larghezza 116,5 mm – altezza albero: 915 millimetri – altezza totale: 1338 millimetri – peso totale: 1250g) con classe internazionale e nazionale. L’imbarcazione ha la possibilità di fare tutte le manovre esattamente come le imbarcazioni a cui si ispirano.