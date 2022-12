Varazze. Mezzanotte e 35. Il cavalcavia della Vignetta, ha una nuova veste. È stato installato da poco, infatti, il Bailey in acciaio che sostituirà provvisoriamente il ponte.

Le operazioni di varo, taratura e fissaggio, sono durate all’incirca tre ore, con l’impiego di 25 persone tra tecnici e operai e l’utilizzo di una gru da 600 tonnellate. Nel corso della giornata di oggi il ponte verrà rimesso in esercizio. La riapertura al traffico è prevista entro domani, venerdì 2 dicembre, alle ore 6.

Una notte di lavoro, un risveglio con un passo avanti, prima che si rifiniscano segnaletica, varie prove e livellamenti in vista della riapertura al traffico ordinario e autostradale prevista per l’alba di domattina.

Vista l’ingente portata dei danni, Aspi aveva valutato già nelle prime ore dopo l’incidente che la soluzione più breve per rimettere in esercizio la struttura fosse demolirla e sostituirla con un ponte provvisorio prefabbricato in acciaio tipo Bailey, che era stato immediatamente ordinato e che è stato montato tra la giornata del 30 e la notte tra il 30 e il primo dicembre. La demolizione era avvenuta con un giorno di anticipo, il che ha consentito di evitare l’interruzione delle utenze di luce, gas e acqua per la zona servita dal cavalcavia.

Finirà pertanto l’isolamento di una sessantina di residenti iniziato lo scorso venerdì sera quanto un mezzo per la scarificazione dell’asfalto, trasportato da un carrello, si è rovinosamente incastrato sotto il ponte danneggiandolo irreparabilmente.