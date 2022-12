Varazze in lutto per la scomparsa di Matilde Forzoni, una delle colonne portanti dell’Unitre

Varazze. Cordoglio a Varazze per la scomparsa di Matilde Forzoni, vedova Pittaluga, di anni 88, una delle colonne portanti dell’Unitre Varazze, alla quale ha dedicato, fin dalla sua costituzione, le sue doti alla guida della segreteria, nonché nell’organizzazione dei più importanti eventi del sodalizio.

La notizia della sua morte della Forzoni, avvenuta nella tarda serata di sabato 3 dicembre, presso la Residenza Protetta di S. Caterina a Varazze, ha destato viva costernazione in quanti la conoscevano e avevano avuto modo di apprezzarne la preparazione professionale, anche quale segretaria dello studio commercialista Delfino-Zunino e poi come albergatrice con il marito Gino Pittaluga, noto sportivo e seguace del calcio locale, scomparso due anni or sono.

“Di carattere aperto e gioviale, Matilde lascia un caro ricordo di questo suo cammino terreno, esempio di impegno nel lavoro, nella affezionata famiglia e nei suoi moltissimi amici”, il ricordo di chi ben la conosceva.

La cara salma riposa presso la Camera Ardente della Residenza Protetta di S. Caterina. Questa sera (lunedì 5 dicembre), alle 18, sarà recitato il Santo Rosario nella Chiesa Conventuale di San Domenico, dove domattina alle 11 avranno luogo i funerali.