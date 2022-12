Varazze, chiesa del Pero. Pierfederici: “Per Natale senso unico alternato lungo il tratto di strada”

Varazze. Al lavoro, per aprire al più presto il tratto di strada nei pressi della chiesa della Santissima Annunziata, chiuso dopo il crollo di parte del tetto dell’edificio. Si sta lavorando per l’installazione di un ponteggio di contenimento.

“Servirà a tenere ferma la facciata, – spiega il sindaco Pierfederici che segue da vicino lo sviluppo dei lavori, – e delle parti laterali della chiesa. Questo la metterà in sicurezza e ci permetterà di aprire il tratto della provinciale a senso unico alternato, entro e non oltre il 23 dicembre. Se non subentreranno ostacoli, per Natale la strada sarà aperta, a senso unico alternato”.

Cronoprogramma nei tempi stabiliti, al momento. Poi si provvederà all’abbassamento della chiesa ai livelli di sicurezza. Inoltre, si sta predisponendo, dietro la chiesa, il compattamento dell’area dove opererà la gru, che si sta componendo, e arriverà presto, affinché lavori in condizioni di perfetta stabilità.