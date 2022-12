Varazze, chiesa del Pero: da mezzogiorno strada riaperta

Varazze. Cronoprogramma rispettato, almeno per quanto riguarda la strada. Tra poche ore la provinciale 542, da e per Stella San Martino, nel tratto vicino alla chiesa della Santissima Annunziata del Pero, sarà riaperta a senso unico alternato, regolato da un semaforo.

Lo aveva preannunciato il sindaco Pierfederici nei giorni scorsi “entro e non oltre il 23 dicembre”.

Dalla prossima settimana invece, dopo Natale, inizieranno le demolizioni dell’edificio il cui tetto era crollato, per buona parte, ai primi di dicembre.

Al momento però, per ragioni di sicurezza, le tre famiglie sfollate non rientrano ancora nelle proprie abitazioni. La notizia dopo una riunione tra Curia, tecnici e abitanti avvenuta ieri,“una situazione di disagio che non ci aspettavamo” hanno sottolineato gli stessi a Ivg.it.

Intanto, da martedì 27 sarà assemblata la gru e, nei giorni successivi, inizierà la demolizione. Nelle prime ore di questa mattina, si scaricheranno nella zona attrezzature necessarie alla prossima demolizione, poi, terminate queste operazioni, intorno a mezzogiorno, la riapertura del tratto.