Varazze, Babbo Natale in visita alla residenza per anziani “Gigli”

Varazze. Giovedì 22 dicembre 2022 Babbo Natale ha fatto una gradita sorpresa alla Residenza per Anziani “Gigli” di Varazze (ex Boschine), per gli auguri di buone feste con il sottofondo di racconti e poesie in dialetto ligure e in lingua italiana che, in una atmosfera di serena partecipazione, ha coinvolto gli ospiti e l’assistente di turno Margot.

Nelle vesti di Babbo Natale, Bertino Conforti e, per le poesie, Mario Traversi (in rappresentanza anche dell’Associazione “U Campanin Russu”), si sono soffermati sulla tradizione delle generazioni del passato, quando il Natale era vissuto in modi e circostanze differenti, ma sempre fedeli alle radici, con i simboli del presepe in ogni casa (come anche oggi nella residenza Gigli) e l’attesa di quei poveri doni, che Gesù Bambino portava nella Notte Santa, anche nei difficili anni di guerra.

Un simpatico brindisi e una fetta di panettone, con l’arrivederci a nuovi incontri nell’imminente nuovo anno, ha concluso il bel pomeriggio prenatalizio alla Residenza “Gigli” di Varazze.