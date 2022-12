Varazze, alle Faje “la Via dei Presepi”: itinerario suggestivo lungo le strade della frazione

Varazze. C’è un percorso suggestivo, di piccoli, bellissimi presepi sul territorio varazzino. Lo hanno allestito con bravura, alle Faje, la parrocchia di Nostra Signora delle Grazie con l’Associazione Pria – Faja, insieme ad abitanti e volontari. Il risultato è bellissimo. Sia di giorno, per chi percorre la strada, sia con le luci dell’imbrunire.

Si tratta della nona edizione della Via dei Presepi: un percorso itinerante per le vie delle Faje, frazione nel verde di Varazze. Ecco le date e gli orari per immergersi nell’atmosfera natalizia. Si inizia oggi, lunedì 26 dicembre, con una camminata dalle 14 alle 18. Stessa ora per domenica primo gennaio e venerdì 6 gennaio. Sabato 7, invece, ritrovo dopo il tramonto, alle 17 e 30. In questa occasione la passeggiata si farà con le torce e, al termine, si potrà cenare insieme. Si consiglia abbigliamento caldo e comodo.

L’appuntamento per questi itinerari natalizi è sempre dalla piazza della chiesa delle Faje. Qui, ad accogliere i visitatori ci saranno l’Elfo Gu, Babbo Natale e il Capo Renne Rodolfo che forniranno tutte le informazioni necessarie. Alla fine della camminata, il punto ristoro per la merenda. Durante gli appuntamenti dei tre pomeriggi, per i bambini, “Caccia al tesoro” per trovare le 8 renne di Babbo Natale.