Varazze. Parole d’ordine: sicurezza e rapidità. Inizieranno oggi i lavori di demolizione delle parti alte della chiesa della Santissima Annunziata del Pero dopo che, nella notte tra domenica e lunedì, una parte di tetto è crollata.

La strada provinciale Sp542 è stata chiusa ieri pomeriggio nel tratto vicino all’edificio pericolante. Si passerà da Celle, quindi da Sanda, per raggiungere Stella San Martino.

Sarà compito di una ditta incaricata dalla Curia demolire le strutture in alto e mettere da subito in sicurezza la zona in modo tale da evitare nuovi crolli che costituiscano un rischio per l’incolumità pubblica, le case adiacenti, la strada.

Da ieri infatti tre famiglie sono state fatte sgomberare dalle proprie abitazioni e hanno trascorso la notte in alberghi cittadini. Anche per far tornare i residenti a casa e riaprire quanto prima la provinciale, si sta lavorando con massima attenzione e senza perdere tempo.

Arrivato subito il mezzo per la rimozione delle strutture in alto della chiesa, completata nel 1861 e successivamente chiusa nel 1959.

Un mese e mezzo fa IVG.it aveva scritto della preoccupazione dei residenti che ci avevano segnalato “il distacco di alcuni calcinacci”: per questo i vigili del fuoco si erano subito recati sul posto. Come, del resto, è successo in questa occasione. Un timore, quello di chi abita qui, che va avanti da tempo.