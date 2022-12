Valbormida, assunzione di cinque assistenti sociali e nuovi servizi per anziani e disabili: ecco i progetti del Distretto Socio Sanitario

Cairo Montenotte. Assunzione di cinque assistenti sociali, servizi di assistenza domiciliare ad anziani e disabili e un progetto di pronta accoglienza per le persone in difficoltà economica. Sono queste le iniziative di cui hanno parlato oggi pomeriggio i sindaci del Distretto socio sanitario della Bormide, riunitisi anche per incontrare Luca Corti, nuovo direttore sanitario del distretto.

Molti di questi progetti sono finanziati dai fondi Pnrr, l’obiettivo è aumentare l’assistenza alle categorie fragili.

Tra questi, l’inserimento di due persone disabili in un alloggio di Arte per un progetto di vita indipendente: saranno seguite e monitorate da personale dedicato. Sempre in questo ambito, ogni Ats del distretto (in Valbormida sono 3: a Cairo, Carcare e Millesimo), avrà a disposizione due operatori per supporto alla disabilità. Un servizio che va ad integrare quello del maggiordomo di quartiere che ha avuto tante richieste e che permetterà di fornire assistenza domiciliare. Per il suo funzionamento e non solo, verranno anche acquistate due auto.

L’attenzione, come detto, va anche verso gli anziani, sempre con un progetto che prevede assistenza domiciliare: è stato presentato ad agosto e si è in attesa dell’approvazione da parte del ministero.

Per quanto riguarda gli anziani, durante la riunione è intervenuto anche il dottor Massimo Miliacca, uno dei fondatori di VB Med, il centro di Medicina Multidisciplinare specializzato in Ortopedia e Diagnostica Radiologica inaugurato negli ex locali di “Cairo Salute”. La volontà della struttura privata è quella di venire incontro a questo target di popolazione attraverso tariffe agevolate riservate agli over 65. “Molto spesso capita che abbiano difficoltà di accesso alle cure per i costi o per le difficoltà a spostarsi – dichiara Miliacca – per questo abbiamo pensato di agevolarli. Ai Comuni, non viene chiesto nulla in cambio, solo che ci aiutino nella comunicazione”. Tutti i sindaci si sono detti favorevoli al progetto, in attesa che venga stilata e approvata una bozza di convezione.

Tra i vari progetti, anche quello di pronta accoglienza, che prevede un affitto calmierato per chi è in difficoltà economica e un eventuale percorso di inserimento nel mondo del lavoro di 24 mesi. I fondi previsti sono pari a 105 mila euro, il progetto è già stato approvato dal ministero ed è in corso il bando di coprogettazione per individuare gli appartamenti.

Infine, tra le novità quella dell’assunzione di cinque assistenti sociali, che erano stati richiesti dai vari comuni: uno sarà affidato al distretto, uno a Cairo, una a Carcare, uno a Millesimo e uno a Calizzano. Le domande sono aperte fino al 27 dicembre, dopodiché ci sarà l’esame e verrà stilata una graduatoria dalla quale i Comuni potranno attingere per le assunzione a tempo indeterminato e full time.