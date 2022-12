Vado Ligure, nuove asfaltature in zone nevralgiche della città: investimento da 700mila euro

Vado Ligure. Continua la programmazione dei lavori di riqualificazione e manutenzione urbana a Vado Ligure.

La giunta comunale vadese, infatti, ha approvato “un nuovo cospicuo progetto definitivo di lavori di asfaltatura che nei prossimi mesi interesserà moltissime zone dell’intero territorio comunale”.

È di ben 700mila euro l’importo attribuito a questo secondo lotto di interventi. Di seguito, nel dettaglio, le vie e zone interessate dagli interventi: zona di via La Costa, nell’area situata di fronte al nuovo comando di polizia municipale, via Montegrappa, via Braja, via Sabazia e le località Murate, Sant’Ermete e Segno, in via Cunio.