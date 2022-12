Vadese, mister Daniele Saltarelli: “C’è rammarico per alcune decisioni, ma muoviamo ancora la classifica”

La Vadese coglie un punto sul campo della Veloce e prosegue, seppur compiendo solo un piccolo passo, la sua risalita della classifica. Dopo un avvio con quattro sconfitte in quattro giornate, gli azzurrogranata hanno inanellato sei risultati utili consecutivi (3 vittorie e 3 pareggi).

Tuttavia, c’è rammarico per non aver ottenuto una vittoria visto che si ripartiva dall’1 a 0 e con un uomo in più. Rammarico acuito da un’espulsione – derivante da una doppia ammonizione a Crocetta, uno dei due gialli preso nel primo tempo di un mese fa – a seguito delle proteste per un goal annullato.

“Sapevamo che sarebbe stata difficile, – commenta mister Daniele Saltarelli – viste anche le defezioni. Alla fine, caso strano, l’arbitro ha ammonito Crocetta che era stato ammonito la partita precedente. A livello calcistico, sono contento per i ragazzi della Veloce perché so cosa vuol dire fare un punto così importante. Per noi, dispiace ma ripartiremo. Con tutti i ragazzi presenti domenica scorsa avremmo potuto dare più respiro a chi è sceso in campo. C’è rammarico per la traversa che abbiamo colpito all’ultimo”.

La Vadese ha ancora tantissimi giocatori “big” fermi ai box, ma le prestazioni dei giovani, come Sarpa e Raffa, stanno contribuendo all’uscita dalle zone calde “Abbiamo dei giovani che ci stanno tirando fuori dalla brutta classifica di un mese e mezzo fa. Questo pareggio brucia anche perché loro hanno commesso tanti falli, senza cattiveria, su cui l’arbitro ha soprasseduto. Mancavano Incorvaia e Altomare, che ha scontato quattro giornate ma la Federazione ci ha detto che non poteva giocare, domenica non ci sarà Crocetta ma noi non molliamo mai”.

Domani sarà sfida alla Priamar Liguria, squadra che occupa il penultimo posto in classifica ma che due settimane fa ha dato un segnale superando 2 a 1 la Letimbro.