“Urtima ciumba du 2022”, a Pietra torna il tradizionale cimento invernale

Pietra Ligure. Sabato 31 dicembre alle 11 (iscrizioni dalle ore 8.30), presso gli storici Bagni Giardino di Lungomare XX Settembre che da sempre la ospitano, torna la 28° edizione dell’”Ürtima Ciumba du 2022”, il tradizionale cimento invernale che da quasi trent’anni saluta l’anno vecchio e dà il benvenuto all’anno nuovo.

L’evento è organizzato e promosso dal Comune di Pietra Ligure – Assessorato al turismo con la collaborazione dell’associazione delle attività produttive “Facciamo Centro” e i Bagni Giardino.

“Siamo davvero contenti di sostenere, dopo i due anni di stop dovuti alla pandemia, questo tradizionale appuntamento di fine anno che vede centinaia di temerari sfidare i “rigori” dell’inverno e tuffarsi intrepidi nelle acque antistanti i Bagni Giardino per celebrare, ancora una volta, la bellezza veramente senza “stagione” dei nostri lidi e delle nostre acque – commentano entusiasti il Sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi e l’Assessore al turismo Daniele Rembado”.

“Nato per valorizzare la bellezza del nostro mare, è un evento che negli anni è sempre cresciuto fino a diventare uno dei più partecipati di tutta la Riviera e che sabato ritorna nel pieno del suo spirito di generosa allegria e del suo essere segno di “resistenza” e continuità e più che mai di rinascita! E allora, stessa spiaggia e stesso mare: vi aspettiamo numerosissimi, rigorosamente in costume, sabato 31 dicembre alle 10, ai bagni Giardino che ringraziamo per aver sempre tenuto viva questa bella tradizione”, concludono De Vincenzi e Rembado.