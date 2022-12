Under 19 Silver, Pallacanestro Vado: bilancio in parità nel girone di andata

Vado Ligure. Termina anche per l’under 19 regionale della Pallacanestro Vado il girone di andata. Questa prima fase di campionato finisce con una sconfitta in trasferta ad Imperia, contro la Riviera dei Fiori, per 71 a 59.

La partita è stata giocata con intensità fino all’ultimo quarto, quando poi la stanchezza dei biancorossi si è fatta sentire negli ultimi tre minuti di gioco.

“Abbiamo avuto un po’ di alti e bassi in questa prima fase di campionato e concludiamo al quinto posto con quattro vittorie e quattro sconfitte – afferma coach Pietro Fontana, assistente allenatore di Petar Roganovic -. Prendiamo atto di quello che è stato e andiamo avanti. Possiamo fare sicuramente di più. I ragazzi si allenano molto e hanno voglia di fare”.

“Anche per noi allenatori questa prima fase non è stata semplice – prosegue . anzi, è stata un po’ un banco di prova che ci ha messo in gioco con un gruppo ormai già formato da conoscere meglio e da cui trarre punti di forza. Lavoreremo sodo, questo è certo. Non siamo demotivati dall’ultima sconfitta ma abbiamo preso la carica per cercare di ripartire al meglio con l’anno nuovo”.