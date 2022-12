Under 17 Gold vittoriosa, coach Romano: “New Basket Ponente ABC realtà che funziona”

Ceriale. L’Under 17 Gold della New Basket Ponente ABC, impegnata sul campo di casa di Ceriale, si è imposta per 63 a 55 (8-16, 21-29, 44-52 i parziali) sul My Basket Genova.

Coach Pietro Romano commenta così l’incontro: “Rispetto alle ultime prestazione un piccolo passo indietro a livello di gioco ed intensità. Salviamo il risultato che ci consente di rimanere tra le prime in classifica. Partita sofferta per tre quarti; nell’ultimo, con una pressione a tutto campo, l’abbiamo ribaltata. Comunque, considerando che la maggior parte dei ragazzi sono sotto leva e senza esperienza in un campionato Gold, i risultati sono sicuramente più di quelli sperati e vincere una partita come quella con il My Basket dà sicuramente una convinzione in più per il prosieguo di un torneo che si sta dimostrando molto equilibrato”.

Il tabellino della squadra locale: Cimino 6, Cerrato 4, Lazzari 6, Marasse 2, Ricciardi 9, Ferrando 11, Tomatis 2, Morello 18, Degola, Dimitru 5.

Il New Basket Ponente ABC ha fino ad ora ottenuto quattro vittorie ed una sconfitta, con 304 punti realizzati e 276 subiti.

Romano interviene, più in generale, esponendo il proprio parere sulla società ponentina. “Vorrei esprimere la mia soddisfazione sulla New Basket Ponente ABC – afferma -. Con lo scopo di dare a tutti i ragazzi del circondario la possibilità di giocare a basket sotto un’unica società, dando nuovo impulso ad un movimento che si stava arenando, i rispettivi responsabili delle società di basket Albenga, Alassio e Ceriale hanno costituito questo sodalizio. Da subito si sono trovate un’ottima intesa e collaborazione tra tutti i dirigenti, allenatori, presidenti. Non era facile, ma c’è veramente stata la disponibilità di tutti e con l’inserimento di bravi allenatori giovani il futuro è assicurato, o almeno tutti noi lo auspichiamo”.

Alcuni momenti della partita giocata a Ceriale