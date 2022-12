Una pallina natalizia personalizzata per ogni ospite: iniziativa benefica a favore della residenza protetta “G. Natale” di Alassio

Alassio. Il Natale quest’anno avrà un calore diverso per gli ospiti della residenza protetta Giacomo Natale di Alassio, grazie all’iniziativa benefica lanciata dal gruppo facebook Alassiowood, che ha aperto una raccolta fondi, che consentirà alla struttura sanitaria di addobbare l’albero con le palline colorate e personalizzate con i nomi di tutti gli ospiti.

A promuovere l’iniziativa il fondatore di Alassiowood Gigi Ciccione che spiega: “non si tratta del classico regalo fatto un po’ di fretta e anonimo. Noi vogliamo che gli ospiti della struttura si sentano chiamati per nome, che si sentano vicini a noi e ancora protagonisti. Gli anziani sono la nostra memoria e nei solchi delle loro rughe noi troviamo la storia di tante sofferenze e delusioni. Quante volte gli ospiti della G. Natale avranno guardato dalla finestra pensando ai propri cari, che per necessità o opportunità, li hanno affidati alla casa di riposo. Noi con il nostro piccolo gesto vogliamo dire loro che non sono soli”, conclude Ciccione.

Le palline potranno essere acquistate presso l’hotel La Milanesina di Alassio al prezzo di 7 euro ciascuna.